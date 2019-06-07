Силуанов предложил создать в легпроме высококлассные бренды по примеру Aurus в автопроме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. России необходимо создавать высококлассные бренды одежды, которые по яркости могли бы сравниться с Aurus в автопроме. Такое мнение озвучил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"[Глава Минпромторга] Денис Валентинович [Мантуров], если уж правительство создало такой крутой бренд автомобиля Aurus, то я уверен, что в легкой промышленности под вашим руководством могут создаться сотни высококлассных брендов, которые будут пользоваться популярностью и в России, и за рубежом", - сказал Силуанов.

Он отметил, что среди россиян растет количество людей, увлеченных модой, и в целом люди стали лучше одеваться. На этой волне в России стали появляться хорошие производители одежды, отметил вице-премьер.

"И я знаю, что экспортная составляющая российской легкой индустрии растет и с каждым годом набирает обороты. И в этой связи мы вместе реализуем национальный проект "Международная кооперация и экспорт". Товары легкой промышленности, модные товары, качественные, дорогие товары не с точки зрения цены, а с точки зрения - как произведение искусства, пользуются все большей популярностью <...> Мы вместе с Денисом Валентиновичем готовы оказывать всяческое содействие в продвижении наших отечественных брендов на мировых рынках и на территории России", - подчеркнул Силуанов.

Мантуров в свою очередь отметил, что российские производители в сфере легпрома начали сотрудничать с известными иностранными брендами, например, поставляют ткань для испанской группы Inditex (бренд Zara).

"Это хорошая тенденция, это значит, что мы уже научились делать качественную одежду, пусть даже под иностранным брендом, но у нас есть собственные наработки, дизайнеры, компании, которые продвигают свою продукцию на внешние рынки", - отметил глава Минпромторга.