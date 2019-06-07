СП "Новатэка", Sinopec и Газпромбанка может быть создано в середине 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. "Новатэк" ожидает, что совместное предприятие Sinopec и Газпромбанка может быть создано в середине 2020 года, сказал журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Я думаю, мы до конца следующего года, до середины следующего года это сможем", - сказал он.

Ранее "Новатэк", китайская нефтехимическая корпорация Sinopec и "Газпромбанк" подписали базовые условия соглашения о создании совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа конечным потребителям на рынке КНР.

Соглашение было подписано в рамках официального визита председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина в Российскую Федерацию.

В настоящий момент ряд китайских компаний являются акционерами СПГ-проектов "Новатэка" - действующего "Ямал СПГ", а также планируемого "Арктик СПГ - 2" (сделка об их участии в проекте пока не закрыта).