Потребрынок надеется на переход к "умному регулированию" для снижения нагрузки на бизнес

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Представители продовольственного рынка надеются на переход от зарегулированности бизнеса к более гибкому "умному регулированию" для снижения нагрузки на добросовестные компании. Такое мнение высказали эксперты и представители бизнеса на сессии по "умному регулированию" в рамках ПМЭФ.

"Наша индустрия подвержена серьезному регулированию. Приведу простой пример: к нашему основному закону уже принято 300 поправок. В общей сложности мы должны руководствоваться положениями более 35 различных федеральных законов, а наши акцизы выросли на 800% за 10 лет. Все это происходило под эгидой призывов к оздоровлению нации, однако на фоне этого рынок просел на 40%, а количество рабочих мест сократилось на 61 тыс. В итоге, наши потребители меняют свои потребительские предпочтения и переходят на крепкий алкоголь или продукцию собственного изготовления. Помимо этого, мы наблюдаем падение доходов государства. Это игра без победителей - проигрывает как индустрия, так и вся страна", - считает президент Carlsberg AS Кеес’т Харт. Он добавил, что стоит всерьез задуматься над внедрением "умного регулирования".

По мнению главы Роскачества Максима Протасова, общей целью и бизнеса, и государства является честный безопасный потребительский рынок. "На мой взгляд и взгляд моих коллег, есть два пути для того, чтобы рынок стал честным. Первое - это прозрачные правила игры и корректность рыночных условий, добросовестность самих участников рынка. Второе - это просвещенный, умный и осведомленный потребитель", - пояснил он.

При этом, по мнению председателя совета директоров "ВЛМ-Инвест, Агентство содействия развитию экономических институтов" Ильи Ломакина-Румянцева, мы еще не пришли к "умному регулированию". "Если вы посмотрите весь массив законодательства, меняющий хозяйственную практику, то есть большая часть регуляторных изменений; вводится либо очень быстро, либо дается невероятно короткий срок на рекомендации по внесению изменений. Я уже не говорю о том, что практически не прописывается переходный период. Поэтому говорить о том, что мы в полной мере овладели техникой, методологией и, что самое главное, умное регулирование вошло в наш обиход, я бы не стал", - сказал эксперт.

Ранее вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко предложил ввести мораторий на критику действующих требований надзорных органов к бизнесу в период реформирования системы контроля и надзора. Чуйченко подчеркнул, что проводимая в стране реформа контрольно-надзорной деятельности по сути предполагает не сокращение требований к бизнесу, а создание новой системы.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.