"Новатэк" раскрыл подробности продажи доли в "Арктик СПГ - 2"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон допускает снижение доли своей компании в проекте строительства завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ - 2" ниже 60%, хотя ранее компания не хотела опускать ее ниже этого уровня. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Возможны варианты. Мы обсуждаем", - сказал он.

По его словам, "Новатэк" предложит возможным новым партнерам такие же условия, как и французской Total, которая купила долю первой. "Нужно, чтобы все входили в проект с одним настроением", - добавил Михельсон.

При этом "Новатэк" рассчитывает найти всех оставшихся партнеров по проекту "Арктик СПГ - 2" в первой половине 2019 года, то есть до начала июля.

Михельсон при этом не стал комментировать возможное участие Saudi Aramco в проекте. Он также добавил, что "Новатэк" планирует поставлять с "Арктик СПГ - 2" 80% сжиженного природного газа на рынки Азии, 20% - в западном направлении.

Партнеры "Новатэка"

"Новатэк" и китайская CNOOC подписали на Петербургском международном экономическом форуме договор купли-продажи доли в 10% в проекте "Арктик СПГ - 2". Аналогичный договор на такую же долю был подписан также с китайской CNPC. Закрытие сделок ожидается в ближайшее время после получения необходимых регуляторных одобрений в РФ и КНР.

До этого долю в 10% получила французская Total. Как отмечали в "Новатэке", китайские компании договорились, что условия их вхождения в проект "Арктик СПГ - 2" будут аналогичны параметрам сделки с Total.

В отчетности "Новатэка" говорилось, что компания получит прибыль в размере 308,6 млрд рублей от продажи Total доли в проекте.

Французская компания выплатила $600 млн при закрытии сделки, еще $700 млн должны быть выплачены в течение 12 месяцев. Total также проведет несколько траншей "Новатэку" на $800 млн и вложит в имущество "Арктик СПГ - 2" от $342 млн до $842 млн. Точная сумма будет зависеть от среднего уровня котировок цен на нефть за год. Таким образом, общий объем всех вложенных средств может составить от $2,442 млрд до $2,942 млрд.

В соглашении между "Новатэком" и Total стоимость проекта указывалась в размере около $25,5 млрд, то есть цена 10% проекта оценивалась примерно в $2,55 млрд.

"Арктик СПГ - 2" - второй завод "Новатэка" по производству сжиженного природного газа (СПГ). Запуск завода на базе Гыданских месторождений намечен на 2022-2023 годы. Его мощность составит около 19,8 млн т СПГ в год.