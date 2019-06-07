Акимов отметил, что санкции не обсуждались на встрече представителей бизнеса с Путиным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Бизнес на встрече с Путиным обсудил различные вопросы, в том числе цифровую повестку, улучшение регуляторов среды, говорили о своих планах. Об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра Максим Акимов.

"Очень много было цифровой, инновационной повестки. Конструктивные предложения компаний по улучшению регулярной среды, капиталовложений. Компании очень много рассказывали о планах", - сказал он, отметив, что тема санкций не обсуждалась.

По его словам, компании рассказали о планах инвестирования и о том, что они оптимистично настроены на присутствие в России. Присутствовали разные компании, в том числе инвесторы из европейских и американских компаний.

"Говорили и о нацпроектах, образовании, здравоохранении, участии в проектах и подготовке кадров. Вышел высокоуровневый разговор", - отметив, что не было вопросов в отношении налогового регулирования и таможенных вопросов.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.