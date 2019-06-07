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ПМЭФ-2019

Силуанов: бизнес на встрече с Путиным обсудил инвестклимат и госрегулирование

Также во время встречи затрагивался вопрос ипотеки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Представители бизнеса обсудили на встрече с президентом Владимиром Путиным инвестклимат в России и госрегулирование. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ-2019 в пятницу.

"Обсудили вопросы, которые интересуют бизнес - инвестклимат, регулирование тех или иных отраслей. Поднимали вопросы ипотеки - как можно участвовать в программах", - сказал Силуанов.

По его словам, острых тем на встрече бизнеса с президентом не обсуждалось.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичРоссияПМЭФ-2019
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