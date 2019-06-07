Новак отметил, что встреча инвесторов с Путиным прошла в позитивной атмосфере

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Встреча иностранных инвесторов с президентом РФ Владимиром Путиным прошла вечером в пятницу на площадке ПМЭФ в позитивной атмосфере за обсуждением новых инвестиций. Об этом ТАСС рассказал министр энергетики РФ Александр Новак по окончании переговоров.

"Атмосфера была позитивная. [Инвесторы] рассказывали о новых проектах, в какие сферы они хотят вкладывать. Не только энергетика, в основном даже гражданские, промышленные сферы", - сказал министр.

Новак пояснил, что в основном на таких совещаниях инвесторы говорят о том, как они работают в России, "сколько вкладывают, какие новые проекты, какие есть трудности, которые требуют решения с точки зрения нормативно-правовой базы, законодательства, чтобы упростить приход иностранных инвесторов".