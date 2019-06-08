Ростовские власти готовы помочь с работой жителям Донбасса после получения паспортов РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Власти Ростовской области при наличии рабочих мест готовы помочь с трудоустройством в регионе жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) после того, как они получат гражданство РФ. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава региона Василий Голубев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечается, что это решение принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина" и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права. Прием заявлений будет осуществляться и рассматриваться на территории Ростовской области.

"Мы, несомненно, будем создавать условия для того, чтобы люди могли поискать работу. <…> Есть специалисты, возможно, учителя, врачи, и если у этих специалистов есть потребность, <…> то будем помогать [трудоустроиться] <…> С людьми нам предстоит работать, я уверен, что среди них найдутся и специалисты, те, кто нам сегодня нужен", - сказал Голубев, отвечая на вопрос о трудоустройстве в регионе жителей ДНР и ЛНР, получивших российские паспорта.

Глава региона отметил, что в Ростовской области зарегистрирован небольшой уровень безработицы, есть примерно 16 тыс. вакансий.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс".