Владельцы мессенджеров обратились в "Вымпелком" для идентификации пользователей

"Закон был принят, его использование было определено как процесс, мы являемся участником процесса, не его создателем. Тем, кто к нам обращается, мы обязаны предоставить технологические возможности и мы готовы это сделать. Все ли обратились? По нашему пониманию, еще не все обратились, но кто-то обратился, да", - сказал глава "Вымпелкома", не уточнив, о каких мессенджерах идет речь.

По мнению Лацанича, подобная практика уравнивает владельцев таких сервисов, повышает конкурентоспособность отечественных продуктов. "Все уже давно ратовали за то, чтобы подобную логику использовать. Нам тоже не нравилось то, что на наших сетях порождается огромное количество мессенджеров, которые, чего греха таить, конкурируют с теми продуктами, которые есть у нас и не подвергаются тому регулированию, которому подвергаемся мы", - отметил он.