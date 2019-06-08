Владельцы мессенджеров обратились в "Вымпелком" для идентификации пользователей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Владельцы ряда мессенджеров обратились к "Вымпелкому" для проведения процедуры идентификации пользователей своих ресурсов. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава "Вымпелкома" Василь Лацанич.
"Закон был принят, его использование было определено как процесс, мы являемся участником процесса, не его создателем. Тем, кто к нам обращается, мы обязаны предоставить технологические возможности и мы готовы это сделать. Все ли обратились? По нашему пониманию, еще не все обратились, но кто-то обратился, да", - сказал глава "Вымпелкома", не уточнив, о каких мессенджерах идет речь.
По мнению Лацанича, подобная практика уравнивает владельцев таких сервисов, повышает конкурентоспособность отечественных продуктов. "Все уже давно ратовали за то, чтобы подобную логику использовать. Нам тоже не нравилось то, что на наших сетях порождается огромное количество мессенджеров, которые, чего греха таить, конкурируют с теми продуктами, которые есть у нас и не подвергаются тому регулированию, которому подвергаемся мы", - отметил он.
Постановление правительства РФ об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей своих ресурсов по номеру телефона вступило в силу 5 мая. Мессенджеры должны проверять информацию о регистрации номера телефона пользователя у мобильного оператора. Если оператор не успел ответить в течение 20 минут или номера телефона не оказалось в базе данных, то идентификация не будет считаться пройденной. В таком случае администрация мессенджера будет обязана ограничить возможность пользователям, не прошедшим процедуру идентификации, отправлять или получать сообщения внутри сервиса.
ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.