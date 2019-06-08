Минфин рассматривает вопрос об еще одном выпуске евробондов России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Минфин РФ рассматривает вопрос об еще одном выходе на рынок внешних займов с новым выпуском евробондов. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ-2019.

"Конъюнктура неплохая, аппетит такой разыгрался у инвесторов на наши бумаги. Поэтому вопрос рассматривается Минфином, чтобы при благоприятной конъюнктуре еще раз выйти на рынок [внешних займов до конца года]. Мы обычно занимаем в долларах и в евро - будем смотреть по конъюнктуре", - сказал Силуанов.

Он сказал, что не может уточнить сроки. "У нас большой спрос на внутреннем рынке, но почему бы еще раз не выйти на внешние рынки? Мы бы сейчас заняли даже на более лучших условиях, чем в начале", - отметил Силуанов.

Минфин РФ 21 марта разместил новые еврооблигации в долларах с погашением в 2035 году, а также прошло доразмещение евробондов в евро с погашением в 2025 году. Объем размещения долларовых еврооблигаций РФ составил $3 млрд, что делает его крупнейшим единовременным размещением с 2013 года, бумаг в евро - €750 млн.

Финальный ориентир по долларовым евробондам РФ определен на уровне 5,10%, по бумагам в евро - 2,375%. Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал" и Газпромбанк. Британские инвесторы выкупили 55% бумаг нового выпуска в долларах, а 21% выпуска раскупили инвесторы из США, 11% пришлось на инвесторов из России, 8% - на европейских инвесторов, 4% - на инвесторов из Азии и других стран и 1% - на швейцарских инвесторов

Минфин привлек средства сверх предусмотренного бюджетом лимита, что предполагает сокращение привлечений средств на внутреннем рынке. По информации Минфина, фонды и управляющие компании купили 74% евробондов РФ, банки - около 19%, 7% - страховые компании. В конце прошлого года Силуанов говорил, что Россия в 2019 году может выйти на внешний рынок заимствований с суверенными евробондами в евро и юанях. При этом заимствования в евро могут превысить объемы 2018 года. В бюджете РФ на 2019 год предусмотрены внешние заимствования на сумму до $3 млрд.