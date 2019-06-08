"Магнит" начал тестировать ультрамалый формат магазинов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Ретейлер "Магнит" начал тестировать новый ультрамалый формат магазинов. Об этом сообщила журналистам глава "Магнита" Ольга Наумова в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Ультрамалые форматы - мы открыли в Краснодаре пилотный магазин такой, так называемый "Магнит Сити". И, по-моему, позавчера в Москве такой открыли. Это объекты, нацеленные на трафик, на деловые центры, но такого типа - то, что вокруг быстрого питания: кафе, кофе, перекусы", - сказала она.

Наумова указала, что сейчас реализуется пилот, "чтобы на практике понять, какая отдача от метра, что нужно предлагать, какая будет в целом экономика проекта". Она отметила, что в зависимости от успешности пилота будет принято решение о развитии формата.

Сеть магазинов "Магнит" основана в 1994 г. Сергеем Галицким. В феврале 2018 г. ВТБ купил у Галицкого 29,1% акций "Магнита" за 138 млрд руб. В конце июня Ольга Наумова, пять лет возглавлявшая "Пятерочку", стала гендиректором "Магнита". В мае 2018 г. ВТБ продал 11,82% акций "Магнита" компании Marathon Group Александра Винокурова.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.