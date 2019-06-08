Венчурный фонд для финансирования разработки лекарств появится в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Минпромторг совместно с Российской венчурной компанией (РВК) создаст венчурный фонд для финансирования разработки лекарств. Об этом сообщил в субботу журналистам первый замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, отвечая на вопрос ТАСС.

"В этом году венчурный фонд с РВК мы делаем для финансирования ранних разработок в области лекарственных препаратов и медицинских изделий. Впервые такой инструмент появляется, и мы рассчитываем на то, что у нас будет возможность финансировать ранние исследования, связанные с высокими рисками, капиталоемкостью, со сроками, которые, как правило, достаточно длительные с точки зрения разработки вообще любой медицинской продукции" - сказал Цыб в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он также отметил, что со следующего года появится "единый инструмент". "В рамках государственной программы у нас будет отдельная субсидия для лекарственных препаратов, отдельная субсидия для медицинских изделий, которые будут поддерживать, в том числе, проекты в области импортозамещения", - добавил он.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.