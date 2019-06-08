Стратегию развития туризма в СКФО реализуют за счет перераспределения средств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Финансирование мероприятий Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) до 2035 года планируется провести за счет перераспределения выделяемых округу по действующим госпрограммам средств. Об этом сообщила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в интервью на стенде ТАСС замминистра России по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.

"У нас предусматривается, что источником финансирования будут в принципе все уровни инвестиций: частные, государственные и средства от туризма, и средства, которые идут по линии Минприроды, и по линии Минпромторга. Планируем, что все это будет в рамках существующих программ, потому что мы стараемся туда включить сейчас мероприятия, которые так критично не противоречат им, наоборот, попадают. То есть утверждение этого плана в нашем видении должно стать для коллег из других федеральных органов исполнительной власти некой приоритезацией направлений", - сказала она.

Рухуллаева пояснила, что одним из основных инструментов реализации мероприятий стратегии станет фонд "Посети Кавказ". В числе задач, стоящих перед фондом в ближайшее время, например, формирование и утверждение перечня туристических маршрутов. "Мы их хотим разделить на две группы. Это маршруты, которые уже сегодня есть фактически, может быть, даже они уже есть в совершенно готовом виде - мы просто констатируем, что он есть. И второй блок - это перспективные туристские маршруты, которые точно будут интересны, но, чтобы их построить, нужно сделать немножко побольше", - добавила замминистра.

По ее словам, после формирования перечня турмаршрутов будет разработан план их развития, который предполагается синхронизировать в дальнейшем с государственными региональными программами.

Стратегия развития туризма

Стратегия развития внутреннего и въездного туризма на Северном Кавказе до 2035 года разработана в соответствии с поручением правительственной комиссии по развитию СКФО. Помимо специалистов Минкавказа, в межведомственную рабочую группу по разработке документа вошли представители семи федеральных министерств, всех регионов СКФО, специалисты компании "Курорты Северного Кавказа", Корпорации развития Северного Кавказа и Финансового университета при правительстве РФ.

Согласно стратегии, количество гостиниц, отелей, хостелов, гостевых домов в округе в 2017 году составило 791. Предполагается, что число мест размещения в них составит к 2024 году 99 тыс., к 2030 году - 153 тыс., к 2035 году - 271 тыс. Объем инвестиций в основной капитал проектов по строительству гостиниц и отелей должен вырасти с 978,6 млн рублей в 2016 году до 3 млрд рублей к 2024 году, до 9 млрд - в 2030 году и до 16 млрд рублей - к 2035 году. Предполагается, что реализация мероприятий стратегии положительно отразится на росте турпотока и увеличении числа жителей округа, трудоустроенных в сфере туризма.

Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев ранее сообщил, что туристический поток в СКФО по итогам 2018 года составил 1,5 млн человек. По оценкам министерства, этот показатель может быть увеличен к 2024 году до 4,5 млн человек.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.