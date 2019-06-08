Wintershall Dea ждет ввода в эксплуатацию Nord Stream 2 к концу 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Wintershall Dea, один из пяти европейских партнеров "Газпрома" проекту "Северный поток - 2", ожидает, что ввод в эксплуатацию трубопровода состоится по графику, несмотря на трудности с получением разрешения от Дании на прокладку магистрали в ее водах. Такое мнение в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ высказал глава крупнейшей частной нефтегазовой компании в Европе Марио Мерен.

"Максимальная длина датского участка по всем трем маршрутам составляет 130 км. Это можно построить относительно быстро. Точнее вам скажут в проектной компании. Я лично все еще убежден и очень верю, что мы увидим ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2" в конце 2019 года", - сказал он.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер ранее сообщил журналистам, что датский участок газопровода "Северный поток - 2" может быть построен максимум за пять недель вне зависимости от маршрута, а крайний срок для выдачи разрешения и соблюдения графика строительства еще не наступил.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Партнеры "Газпрома" профинансируют 50%.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.