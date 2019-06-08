Агентство стратегических инициатив заключило 21 соглашение на ПМЭФ-2019

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) подписало на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 21 соглашение, сообщили ТАСС в пресс-службе АСИ.

Среди заключенных документов - соглашения с Республикой Крым, Татарстаном, Карачаево-Черкесией, Краснодарским краем, Пензенской областью. Большинство из них предполагает, что АСИ будет обеспечивать в регионах эффективные практики в рамках внедрения стандарта, помогать в привлечении федеральных организаций к реализации проектов, сформирует экспертную сеть по обеспечению кадрами.

Также АСИ заключило ряд договоров с крупными организациями и фондами. В частности, подписан документ о сотрудничестве с Ассоциацией волонтерских центров по совместному развитию добровольчества на территории России.

Другое соглашение о сотрудничестве Агентства стратегических инициатив подписано с Фондом поддержки прикладных экологических разработок и исследований "Озеро Байкал" по развитию экологического туризма на особо охраняемых природных территориях. Согласно документу, эксперты фонда включатся в работу по экологическому туризму, займутся привлечением российских и зарубежных партнеров, интегрированием своих наработок и исследования в деятельность АСИ.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.