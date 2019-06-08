WSJ: Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) ведут переговоры о слиянии. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По их сведениям, договоренность о слиянии двух гигантов ВПК может быть достигнута в ближайшие дни. После этого компании объявят о сделке официально.

The Wall Street Journal оценивает совокупную рыночную капитализацию Raytheon и United Technologies в около $166 млрд.

Председатель совета директоров и генеральный директор UTC Грег Хейс возглавит объединенную компанию. Председатель совета директоров и генеральный директор Raytheon Томас Кеннеди станет председателем совета директоров конгломерата.

Согласно данным источников издания, речь идет об объединении на паритетной основе. Слияние не затронет процесс разделения UTC на три независимые компании. UTC еще в ноябре прошлого года информировала о грядущем изменении своей структуры в связи с приобретением одного из ведущих производителей запасных частей и электронного оборудования для авиастроительной индустрии Rockwell Collins.

Одна из трех компаний сохранит название UTC и будет специализироваться в аэрокосмической и оборонной сфере. В нее войдут активы Rockwell Collins. Две другие компании, которые будут выделены из конгломерата, - это производитель подъемного оборудования, в том числе эскалаторов и лифтов, Otis, а также Carrier. Последняя выпускает холодильное оборудование и кондиционеры. Разделение конгломерата, как ожидается, будет завершено в 2020 году.