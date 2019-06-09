Орешкин: торговые проблемы приведут к стагфляции в мире и негативно повлияют на Россию

ЦУКУБА /Япония/, 9 июня. /ТАСС/. Замедление экономического роста, вызванное проблемами в глобальной торговле, приведет к стагфляции в мире и негативно отразится на экономике России. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в беседе с ТАСС в Цукубе, где в воскресенье проходит встреча министров торговли и цифровой экономики G20.

"Проблема в том, что когда замедление экономики вызвано резким снижением глобальной торговли, обычно такая причина приводит к тому, что рост замедляется и инфляция не снижается, поэтому в этом случае замедление экономического роста не может быть компенсировано денежно-кредитной политикой и другими мерами. Проблемы в глобальной торговле, особенно если они будут усугубляться, - это то, что может привести к стагфляционному сценарию - к сценарию с низким ростом и высокой инфляцией", - отметил Орешкин.

По словам министра, во втором квартале 2019 года наблюдалось замедление мирового экономического роста и роста мировой торговли. "Это, конечно, негативная история, она будет в том числе негативно влиять на Россию, будет сдерживающим фактором роста экономики у нас в стране", - добавил он. Орешкин подчеркнул, что "на уровне "двадцатки" пока нет согласия двигаться вперед, а это значит, что проблемы в мировой экономике будут сохраняться".

Торговые войны

По словам Орешкина, США не смогут избежать замедления экономического роста и повышения уровня инфляции, если продолжат политику повышения тарифов в торговой войне с Китаем.

"Еще несколько сильных шагов с точки зрения увеличения тарифов - и это окончательно разрушит и производственные цепочки и приведет к инфляционным тенденциям в основных странах, торгующих на глобальном рынке. И США точно не избегут сценария замедления роста и увеличения инфляции одновременно (стагфляции). Я думаю, что они не до конца понимают те экономические последствия, к которым такие действия могут привести", - заявил он.

По мнению министра, странам необходимо договариваться жить по единым правилам, которые устраивают все стороны. "Если этого не произойдет, то, к сожалению, мир разбежится по своим углам", - добавил он.