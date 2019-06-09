Эксперт: бюджеты разных уровней получат около 600 млн рублей от проведения в РФ конгрессов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Экономический эффект от проведения в России шести конгрессов до 2022 года, по предварительным оценкам, может составить порядка 4,9 млрд рублей, при этом в бюджеты разных уровней прогнозируется поступление около 590 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы на сегодняшний день выиграли заявки на проведение в России шести международных мероприятий <…> Общий экономический эффект от их проведения, по нашим предварительным оценкам, может составить около 4,9 млрд рублей. А ожидаемые налоговые поступления - порядка 590 млн рублей в бюджеты разных уровней", - сказал он.

Калачев пояснил, что такой совокупный эффект ожидается от проведения всемирного энергетического конгресса в Санкт-Петербурге в 2022 году, конференции историков городской среды в Москве в 2020 году, глобального саммита производства и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге в 2019 году, 34-го планетарного конгресса международной ассоциации участников космических полетов, форума мобильных технологий GSMA Mobile 360 Series и собрания альянса европейских национальных конгресс-бюро.

Национальное конгресс-бюро объединяет представителей событийной индустрии в России. В его состав входит около 100 компаний отрасли. Одним из учредителей ассоциации выступает фонд "Росконгресс".

ПМЭФ проходил с 6 по 8 июня. Мероприятия форума были объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций форума при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.