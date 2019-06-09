Аркадий Ротенберг выкупит ключевую компанию проекта Крымского моста

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Председатель совета директоров ООО "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг выкупит "СГМ-Мост", которая была учреждена в 2015 году для управления проектированием и строительством Крымского моста. Об этом журналистам сообщил представитель Ротенберга.

По его словам, дочернее предприятие позволило сконцентрировать все ресурсы для реализации масштабного проекта в единой структуре и повысить прозрачность финансовых потоков.

"В 2018 году "СГМ-Мост" на полгода раньше установленного госконтрактом срока и с высоким качеством завершила строительство автодорожной части моста, в 2019 году компания выполнит взятые на себя обязательства по завершению строительства железной дороги через Керченский пролив", - отметил представитель бизнесмена.

Он также добавил, что создание отдельной компании, ориентированной на конкретный инфраструктурный проект, позволило сконцентрировать необходимые ресурсы и повысить эффективность строительства самого длинного моста в России и Европе, за короткий срок "СГМ-Мост" стала одним из ведущих предприятий в строительной отрасли России.