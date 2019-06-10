Альфа-банк, "Хоум Кредит" и ОТП банк проверяют сообщения об утечке данных клиентов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Альфа-банк, Банк Хоум Кредит и ОТП банк проводят внутренние проверки после информации об утечке личных данных их клиентов в сеть. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службах этих банков.

Что не так с хранением персональных данных

Как интернет узнает ваши отпечатки пальцев. Что не так с хранением персональных данных

Газета "Коммерсантъ" в понедельник сообщила об утечке личных данных 900 тыс. клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и Банка Хоум Кредит. Согласно опубликованному материалу, в открытом доступе оказались паспортные данные, номера мобильных телефонов и информация об остатках на банковских счетах.

"Уполномоченными службами банка проводится проверка достоверности и актуальности сведений, содержащихся в опубликованных в Интернете персональных данных физических лиц, которые могут являться клиентами банка", - говорится в сообщении Альфа-банка.

В остальных банках опровергли информацию об утечке данных клиентов, но заявили о проведении дополнительной внутренней проверки.

"Банк Хоум Кредит не подтверждает утечки данных клиентов. Мы уделяем самое пристальное внимание вопросам информационной безопасности, и все данные наших клиентов находятся в сохранности. По факту наличия в сети некорректной информации банк проведет дополнительную проверку и примет все меры, предусмотренные законом", - отмечается в сообщении.

В свою очередь, в ОТП банке также заявили, что "не зафиксировали утечки информации". Пресс-служба банка отмечает, что "все данные клиентов сохранны". Тем не менее, банк в настоящее время тоже проводит проверку ситуации и предпринимает дополнительные меры безопасности.