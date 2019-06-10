Ростовский губернатор просит "Лукойл" провести перерасчет за неподанную горячую воду

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил ресурсоснабжающую компанию ООО "Лукойл-Ростовэнерго" провести перерасчет за горячую воду, подачу которой жителям Ростова-на-Дону не возобновили в положенные сроки. Об этом он написал в понедельник на своей странице в Twitter.

Часть ростовчан остаются без горячей воды - это безобразие! Когда технические работы не укладываются в нормативные сроки, за это кто-то должен ответить. "Лукойл" обязательно должен провести перерасчёт за неподанную горячую воду, вернуть деньги людям и извиниться

Ранее пресс-служба администрации Ростова-на-Дону сообщала, что жители могут потребовать перерасчет за горячую воду. Отключение началось 12 мая, однако 26 мая выявились дефекты тепловых сетей, которые помешали подключить горячую воду вовремя.

"Часть ростовчан остаются без горячей воды - это безобразие! Когда технические работы не укладываются в нормативные сроки, за это кто-то должен ответить. "Лукойл" обязательно должен провести перерасчет за неподанную горячую воду, вернуть деньги людям и извиниться", - написал Голубев.

Кроме того, администрация Ростова после почти месячного отключения горячей воды в ряде районов направила запросы в прокуратуру города, Госжилинспекцию, минэнергетики области, а также в региональное Управление Федеральной антимонопольной службы. Власти также готовят иски в суд, чтобы обязать другую ресурсоснабжающую организацию "Ростовские тепловые сети" заменить изношенные участки теплосетей.

ТАСС пока не располагает оперативным комментарием компании ООО "Лукойл-Ростовэнерго".