Предприятия промкомплекса Москвы заключили на ПМЭФ соглашения на сумму около 7 млрд рублей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Промышленный комплекс Москвы на Петербургском международном экономическом форуме заключил соглашения на сумму порядка 7 млрд рублей, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Общая сумма заключенных на Петербургском международном экономическом форуме-2019 соглашений и контрактов в промышленном секторе Москвы составила порядка 7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что в рамках форума было подписано соглашение с фармацевтической компанией "Р-Опра" о создании производства на территории ОЭЗ "Технополис "Москва". В рамках соглашения будет запущено производство лекарственных препаратов госпитального и льготного сегмента для терапии кардиологических, онкологических, психиатрических заболеваний, заболеваний дыхательных путей, а также рассеянного склероза и хронической почечной недостаточности.

Кроме того, в рамах форума двум предприятиям Москвы присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта.

Также, как уточняет пресс-служба, на стенде правительства Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики города и московское отделение Сбербанка подписали соглашение о сотрудничестве в сфере инвестиций. Соглашение будет способствовать развитию взаимодействия в реализации инвестиционных и промышленных проектов региона.