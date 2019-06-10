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ПМЭФ-2019

Предприятия промкомплекса Москвы заключили на ПМЭФ соглашения на сумму около 7 млрд рублей

Кроме того, в рамах форума двум предприятиям Москвы присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Промышленный комплекс Москвы на Петербургском международном экономическом форуме заключил соглашения на сумму порядка 7 млрд рублей, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Общая сумма заключенных на Петербургском международном экономическом форуме-2019 соглашений и контрактов в промышленном секторе Москвы составила порядка 7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что в рамках форума было подписано соглашение с фармацевтической компанией "Р-Опра" о создании производства на территории ОЭЗ "Технополис "Москва". В рамках соглашения будет запущено производство лекарственных препаратов госпитального и льготного сегмента для терапии кардиологических, онкологических, психиатрических заболеваний, заболеваний дыхательных путей, а также рассеянного склероза и хронической почечной недостаточности.

Кроме того, в рамах форума двум предприятиям Москвы присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта.

Также, как уточняет пресс-служба, на стенде правительства Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики города и московское отделение Сбербанка подписали соглашение о сотрудничестве в сфере инвестиций. Соглашение будет способствовать развитию взаимодействия в реализации инвестиционных и промышленных проектов региона.

Теги
РоссияПМЭФ-2019
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