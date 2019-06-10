Продажи новых грузовиков в России в мае сократились на 17,8%

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Объем рынка грузовых автомобилей в России снизился в мае 2019 года до 5 тыс. штук, что на 17,8% меньше по сравнению с аналогичным показателем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат".

"В мае 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 5 тыс. единиц, что на 17,8% меньше, чем в мае 2018 года", - говорится в сообщении агентства.

Лидером рынка грузовиков по-прежнему является "Камаз", на долю которого в прошлом месяце пришлось более 30% от общего объема продаж - 1,5 тыс. автомобилей (падение на 22,2% к маю 2018 года). На втором месте располагается "Группа ГАЗ" - 540 штук (-14,4%). Замыкает первую тройку шведский бренд Volvo - 441 автомобиль (- 18,8%). На четвертой позиции рейтинга белорусский MAZ - 295 штук (+5%). Пятерку лидеров замыкает шведская Scania - 289 экземпляров (-42,8%).

По итогам первых пяти месяцев 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 29,6 тыс. единиц, снизившись на 5,1%.