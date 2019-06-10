Стоимость проезда по трассе М-11 составит около 3 тыс. рублей с учетом бензина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Стоимость проезда по платной трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург с учетом бензина составит около 3 тыс. рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Автомобильная дорога [М-11] уже в этом году будет построена - тот, кто хочет, на личной машине часов за шесть по этой новой трассе туда доедет, истратив около 3-3,5 тыс. рублей на оплату самой дороги и на бензин", - сказал Иванов.

В госкомпании "Автодор", в управлении которой находится трасса, подтвердили ТАСС приблизительную цену проезда по М-11. "Проезд сам [по трассе М11] стоит, без учета стоимости бензина и без скидок, 2 тыс. [рублей]. Если еще с учетом стоимости бензина, то как раз выйдет 3-3,5 тыс.", - сообщили в пресс-службе компании.

При этом в "Автодоре" отметили, что в рамках трассы М-11 будет также построен северный обход Твери. "Трасса уже сейчас принимает на себя значительный трафик, но с вводом новых участков он будет только увеличиваться. Существующий обход Твери в перспективе может не справиться с этим потоком из-за наличия на участке светофоров и пересечений одном уровне. Новый северный обход обеспечит бесшовный высокоскоростной проезд от Москвы до Санкт-Петербурга. Сейчас запускаем предпроектные работы по этому подходу", - рассказали ТАСС в пресс-службе госкомпании.

О трассе М-11

Скоростная трасса М-11 протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Новая дорога в основном пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 "Россия" и будет пересекать ее на км 58, км 149, км 208, км 258, км 334, км 543 с устройством транспортных развязок в разных уровнях. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км. Проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по платной автотрассе М-11 займет не более пяти с половиной часов.