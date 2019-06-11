Сирийские фермеры намерены в ближайшее время наладить экспорт черешни в Россию

ДАМАСК, 11 июня. /ТАСС/. Фермеры из Сирии планируют экспортировать в Россию черешню - первые 60 тонн ягод, как ожидается, будут отправлены в Москву в ближайшее время. Об этом рассказал журналистам Халед Абдулмахмуд - староста населенного пункта Сергайя, где выращивают черешню.

"Мы около 60 тонн собираемся сейчас отправить на самолете в Москву. Через 20 дней уже будет черешня там. Мы бы с удовольствием отправили и в Европу сирийскую черешню, но, к сожалению, там нашу черешню, наши ягоды и фрукты не принимают, хотя до войны все было иначе", - сказал он. Всего, по его словам, планируется собрать порядка 3 тыс. тонн черешни.

Как рассказал староста, во время ведения боевых действий собирать ягоды в граничащем с Ливаном районе было невозможно. Сейчас сирийская армия при поддержке России смогла очистить эту территорию от боевиков. Всего в населенном пункте живут около 25 тыс. человек, почти все они работают "на земле" - рядом расположены большие сады, где выращивают яблоки, черешню, персики, виноград и другие фрукты и ягоды.

"У нас было много проблем но мы их решили с помощью государства, была проблема с водой с топливом, но государство субсидирует фермерство, и нам попроще", - добавил Халед Абдулмахмуд.

Фермер Фоваз Абдумери отмечает, что во время войны он продавал один килограмм черешни за 200 сирийских фунтов, сейчас он подорожал в четыре раза.

"Во время войны здесь была угроза, потому что террористы были на вершинах окружающих нас гор. Много черешни просто пропадало, сбор был опасен. Сейчас все наладилось. Боевиков прогнали, работаем потихоньку", - сказал фермер.