"Ъ": РЖД предложили изменить тарифы на порожний пробег полувагонов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) предложили снизить тариф на порожний пробег полувагонов на расстояния до 2,4 тыс. км на 12% и повысить его на 15% при перевозках на большие дистанции. Об этом пишет во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо заместителя гендиректора компании Алексея Шило, направленное в совет потребителей РЖД.

Параллельно, отмечает издание, предлагается давать скидку в размере 5% на порожний пробег при перевозках, оформляемых через электронную торговую площадку "Грузовые перевозки".

Ранее РЖД направили в Федеральную антимонопольную службу предложения о корректировке платы за порожний пробег вагонов. Тарифные предложения были возвращены в РЖД, поскольку не были оформлены в установленном порядке. В службе не раскрыли содержание предложений холдинга, сославшись на гриф "Коммерческая тайна".

Ранее глава компании Олег Белозеров говорил, что РЖД считают целесообразным увеличение тарифа на порожний пробег вагонов для повышения эффективности оборачиваемости и работы вагонного парка. При этом Союз операторов железнодорожного транспорта обращался к правительству с просьбой не повышать тариф для обычных полувагонов, предлагая в качестве альтернативы отменить льготные тарифы на порожний пробег инновационных вагонов.