Замглавы МИД РФ: около 70% мировой экономики находится под санкциями или под их угрозой

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Не менее 70% мирового ВВП либо уже попали под санкции, либо находятся под угрозой их введения, что сильно тормозит развитие глобальной экономики. Об этом во вторник заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на V Международном форуме "Примаковские чтения".

"На сегодняшний день только 30% мировой экономики находятся в зеленой зоне, а 70% - либо в санкционной зоне, либо в зоне непредсказуемости и санкционных рисков, - отметил замглавы МИД РФ. - Конечно, это против самой природы развития человечества и тех потребностей, которые существуют и в сфере безопасности, и в сфере экономического роста, которые нам надо совместным образом решать".