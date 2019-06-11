"Белнефтехим" направил в Минэнерго РФ оценку суммы ущерба от загрязнения "Дружбы"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Концерн "Белнефтехим" направил в Минэнерго России свою оценку предварительной суммы ущерба от загрязнения нефтепровода "Дружба" некачественными нефтепродуктами. Об этом сообщила пресс-служба концерна во вторник.

"Свое видение вопроса с указанием предварительной суммы понесенных белорусской стороной потерь по всем аспектам деятельности организаций и госбюджета концерн "Белнефтехим" направил в Министерство энергетики Российской Федерации 31 мая 2019 года. Российская сторона также вырабатывает свои подходы к рассмотрению данных вопросов", - говорится в сообщении на сайте концерна.

"Претензионную работу с конкретными поставщиками нефти в рамках договоров, период действия которых завершился, ведут и белорусские НПЗ, - добавили в "Белнефтехиме. - В связи с тем, что ситуация окончательно еще не завершена, в настоящее время назвать точную сумму ущерба не представляется возможным".

Встреча руководителей концерна "Белнефтехим" и Минэнерго России

Встреча руководителей концерна "Белнефтехим" и Минэнерго РФ по обсуждению компенсации за грязную нефть пройдет в ближайшее время, отметили в белорусском концерне.

"Для обсуждения всех аспектов компенсаций в ближайшее время ожидается встреча руководителей концерна "Белнефтехим" и Министерства энергетики РФ с участием специалистов российских и белорусских заинтересованных организаций", - сообщили в ведомстве. Там также проинформировали, что "Белнефтехим" направил в Министерство энергетики РФ предварительную информацию о сумме понесенных белорусской стороной потерь 31 мая.

"В соответствии с договоренностями вице-премьеров Беларуси и России Игоря Ляшенко и Дмитрия Козака в настоящее время ведется совместная комиссионная работа белорусской и российской сторон для выработки предложений по компенсации убытков от поставки нефти ненадлежащего качества в Беларусь и определению сумм таких убытков, сообщили в концерне. - Свое видение вопроса с указанием предварительной суммы понесенных белорусской стороной потерь по всем аспектам деятельности организаций и госбюджета концерн "Белнефтехим" направил в Министерство энергетики РФ 31 мая", - сообщили в концерне.

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - были вынуждены снизить загрузку мощностей и понесли убытки, в том числе Мозырский НПЗ заявил , что некачественное российское сырье привело к выходу из строя дорогостоящего оборудования.