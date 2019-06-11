Акции "Транснефти" подорожали на Мосбирже почти на 3% на заявлениях топ-менеджмента

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Привилегированные акции "Транснефти" подорожали на торгах Московской биржи на 2,9% и по состоянию на 15:30 мск достигли 164 тыс. 850 руб. за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Акции компании ускорили рост во время телефонной конференции "Транснефти". В ходе нее вице-президент компании Рашид Шарипов сообщил, что дивиденды "Транснефти" за 2018 год могут составить 10,4 тыс. руб. на акцию, что составляет 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности за прошлый год.

Кроме того, Шарипов сказал, что компания ожидает восстановления загрузки нефтепровода "Дружба" до нормальных объемов в течение ближайших двух-трех месяцев.