МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Компания "Яндекс" планирует расширить совет директоров с восьми до 10 человек. В частности, в его состав планируется ввести назначенного в конце мая управляющего директора группы компаний Тиграна Худавердяна, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Согласно повестке к годовому собранию акционеров головной компании, Худавердяна предлагается избрать на три года в качестве исполнительного члена совета директоров.

Бывший генеральный директор "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян 22 мая был назначен на должность управляющего директора группы компаний "Яндекса". По информации компании, Худавердян пришел в "Яндекс" в апреле 2006 года. За время работы в компании он руководил несколькими сервисами, включая "Яндекс.Браузер" и "Яндекс.Навигатор". В 2015 году он перешел в "Яндекс.Такси" на должность генерального директора, а в 2018 году, когда "Яндекс" и Uber объединили свои бизнесы онлайн-заказа такси в России и соседних странах, Худавердян возглавил новую компанию.

Также на должность неисполнительного члена совета директоров сроком на один год предлагается назначить технического директора компании Михаила Парахина.

На текущий момент в совет директоров компании входят восемь человек: сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож; глава Сбербанка Герман Греф; генеральный партнер Almaz Capital Partners Чарльз Райан; бывший глава администрации президента Александр Волошин; старший вице-президент по персоналу и член исполнительного комитета DE Master Blenders Роже Рийниа; исполнительный основатель Wellville Эстер Дайсон и профессор финансов Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Илья Стребулаев. Неисполнительным председателем совета директоров является президент частной инвестиционной компании Firehouse Capital Inc Джон Бойтон.