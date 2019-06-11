Беглов: власти Петербурга рассчитывают построить широтную магистраль к 2025 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Власти Петербурга рассчитывают начать строительство широтной магистрали скоростного движения (Восточный скоростной диаметр) в 2021 году и закончить его за четыре года. Об этом сообщил во вторник врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с работниками завода по производству оборудования для авиации и космической отрасли "Элкус".

"Что касается широтной магистрали, мы практически основные вопросы с ней уладили, будем ее строить, это проект недешевый, но он необходим, потому что если мы в следующем году не приступим, то тогда город просто может встать у нас. Мы будем заниматься и развивать это направление. Мы рассчитываем за четыре года сделать этот проект, поэтому уже подписаны все соглашения", - отметил Беглов.

Накануне АО "Западный скоростной диаметр" объявило конкурс на проектирование широтной магистрали скоростного движения (Восточный скоростной диаметр) на участке от транспортного узла на пересечении с Витебским проспектом до автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118.

Восточный скоростной диаметр - проект платной скоростной магистрали на шесть полос протяженностью 27,4 км, из них 14,2 км в Санкт-Петербурге и 13,2 км в Ленинградской области. Стоимость трассы оценивается в 160 млрд рублей.