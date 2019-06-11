"Ростелеком" планирует за 5 лет провести импортозамещение оборудования в ключевых сферах

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июня. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" планирует провести импортозамещение оборудования для хранения различных данных, в том числе персональных, в ключевых сферах деятельности в течение пяти лет. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель директора по прикладным проектам компании Сергей Сучков на XI Международном IT-форуме с участием стран ШОС и БРИКС в Ханты-Мансийске.

"Я думаю, что в этом году начнется массовое внедрение отечественного оборудования, в том числе программного, из-за "пакета Яровой". Производители понимают потребность, поэтому мощности были скорректированы. Системы хранения и передачи данных, управляющее программное обеспечение камер в ключевых сегментах, я думаю, в течение трех-пяти лет в "Ростелекоме" будут заменены преимущественно на российское", - сказал он.

Сучков добавил, что добиваться тотального импортозамещения не имеет смысла, так как есть оборудование, от которого не зависит безопасность данных. В этом случае иногда стоит закупать импортную продукцию. Для разработки безопасного отечественного программного обеспечения в прошлом году "Ростелеком" купил компанию "Солар", которая была ведущей на отечественном рынке в сфере кибербезопасности.

О форуме

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года, с 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС. В 2019 году форум проходит 10-11 июня, основная тема - "Цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС".

Организаторы ожидают, что в 2019 году форум посетят более 4 тыс. участников из 52 стран и 60 регионов России, в 2018 году на мероприятие приехали более 3 тыс. человек из 55 стран и 43 субъектов РФ. Генеральные партнеры IT-форума: "Ростелеком", "Лукойл", "Прайм Груп", "Славнефть-Мегионнефтегаз". ТАСС - генеральный информационный партнер IT-форума.