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Qiwi ввела в совет директоров представителей Альфа-банка и "Открытия"

Зампред правления "Открытия" Вениамин Полянцев покинул совет директоров компании

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Акционеры Qiwi на годовом собрании приняли решение сменить двух независимых директоров компании - основателя платежной компании Poynt Co. Усаму Бедье и топ-менеджера Worldpay Рона Калифу. Вместо них в совет директоров вошли член совета директоров Альфа-банка Алексей Марей и член набсовета банка "Открытие" Елена Титова, говорится в сообщении Qiwi.

Кроме того, совет директоров компании покинул зампред правления "Открытия" Вениамин Полянцев. На его место избран бывший финансовый директор Qiwi Александр Караваев.

Остальные члены совета директоров сохранили свои места: генеральный директор и основной бенефициар Qiwi Сергей Солонин, совладелец группы компаний Qiwi Борис Ким, зампред правления, руководитель блока "Малый и средний бизнес" банка "Открытие" Надия Черкасова и независимый член совета директоров Маркус Роудс.

Крупнейшим акционером Qiwi является Солонин, которому принадлежит 64,6% голосов. Банк "Открытие" владеет 11,4% голосов, Борис Ким - 6,6% голосов, японская компания Mitsui & Co - 5%.

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