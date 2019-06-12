Суд 14 июня рассмотрит заявления об отмене ареста имущества братьев Ананьевых по иску ПСБ

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы принял к производству заявления бывших совладельцев Промсвязьбанка (ПСБ) - братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также одного из бывших руководителей банка - Татьяны Волошкиной, об отмене обеспечительных мер, ранее принятых по иску Промсвязьбанка к бывшему руководству о взыскании убытков на 282 млрд рублей. Информация о принятии заявлений содержится в картотеке суда.

Все три заявления будут рассмотрены Арбитражным судом Москвы 14 июня в 15:00 мск.

30 мая суд принял решение об аресте имущества Ананьевых - бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка - на сумму в пределах 282,2 млрд рублей. О таком обеспечении по иску ходатайствовал Промсвязьбанк.

Всего в перечне арестованного имущества - более 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, два самолета Bombardier Challenger 650, принадлежащих Ананьевым, 8 автомобилей Mercedes и автомобиль Jaguar, а также здание и коллекция музея ИРРИ (Института русского реалистического искусства) и доли в компаниях.

Суть иска

Промсвязьбанк пытается взыскать с экс-владельцев банка - братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, бывших топ-менеджеров, членов правления и должностных ли - возмещение ущерба, который банк понес, по мнению истца, в результате подписания ответчиками убыточных сделок. Кроме братьев Ананьевых, иск предъявлен еще 10 физическим лицам: бывшим зампредседателя правления банка Андрею Жупанову, руководителю блока финансовых рынков Димитрию Иванову, главе департамента проектного финансирования Александру Афанасьеву и другим, а также компании Дмитрия Ананьева Promsvyazcapital B.V.

В качестве третьих лиц в деле участвуют Центробанк и Агентство по страхованию вкладов, а также "Ингосстрах". Компания страховала ответственность директоров и должностных лиц Промсвязьбанка на сумму $100 млн, говорил в суде представитель Дмитрия Ананьева.

Промсвязьбанк 15 декабря 2017 года был взят на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. В 2018 году был передан Росимуществу и назначен опорным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.