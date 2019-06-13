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Санкции США против Huawei

Администрация США определила два года для исполнения запретов по сотрудничеству с Huawei

В Административно-бюджетном управлении Белого дома подчеркнули, что Конгресс дал ясно понять важность исполнения этого закона

ТАСС, 13 июня. Административно-бюджетное управление Белого дома определило два года как предельный срок перед исполнением запретов для американских компаний, которые вели бизнес с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters, цитируя письмо исполняющего обязанности этого управления Рассела Войта в профильный комитет Сената США.

В нем говорится, что "административно-бюджетное управление будет придерживаться предельного двухлетнего периода перед введением запрета на федеральные контракты с фирмами, которые сотрудничали с китайской телекоммуникационной компанией Huawei.

Как отметил в письме глава управления, Конгресс в последние несколько дней "дал ясно понять важность исполнения закона и определенного в нем двухлетнего периода". "И управление будет этого придерживаться", - указал Войт.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE. 15 мая 2019 года президент подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз.

В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

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