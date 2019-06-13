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Около 1 тыс. рабочих мест создадут в Москве до конца 2019 года в ЖК "ЗИЛАРТ"

Всего в рамках проекта планируется создать рабочие места для 20 тыс. человек

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Торгово-офисные помещения, которые появятся до конца 2019 года в рамках строительства трех домов первой очереди жилого комплекса "ЗИЛАРТ" в Южном административном округе столицы, позволят создать около 1 тыс. новых рабочих мест, сообщила в четверг пресс-служба Москомстройинвеста.

"Ввод в эксплуатацию объектов коммерческой недвижимости, построенных в рамках предпоследнего этапа I очереди ЖК "ЗИЛАРТ", позволит создать в Даниловском районе города еще около 1 тыс. новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Как отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, слова которой приводит пресс-служба, речь идет о коммерческих пространствах в домах № 1, № 2, № 7, которые инвестор готовит к сдаче в 2019 году. Их общая площадь составит почти 10 тыс. кв. м. Всего в рамках проекта планируется построить 220 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, что позволит создать рабочие места для 20 тыс. человек.

Первые четыре дома жилого комплекса были введены в 2018 году, что составило 40% от реализации первой очереди строительства. Запланированная сдача еще трех домов позволит говорить о готовности ЖК на 70%.

Застройка территории ЗИЛа - крупнейший в Европе проект реорганизации бывшей промышленной зоны площадью около 400 га. В новом городском районе будет жилье, социальные и общественно-деловые объекты. Территорию благоустроят и озеленят. Работы затронут также набережные Москвы-реки.

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