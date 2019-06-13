Корпорация развития Удмуртии разместит криптооблигации на бирже в Минске осенью 2019 года

ИЖЕВСК, 13 июня. /ТАСС/. Корпорация развития Удмуртской Республики осенью 2019 года разместит облигации на первой регулируемой бирже криптооблигаций в Белоруссии, рассказал журналистам в четверг первый вице-премьер республиканского правительства Александр Свинин.

"Осенью это случится, точно [разместим криптооблигации]. Коллеги готовят последние документы", - сказал Свинин.

По его словам, дипломатические нюансы и геополитическая обстановка на решение региональных властей в этом вопросе не влияют. "Одно другому не противоречит и никак не связано", - уточнил первый вице-премьер.

В апреле Свинин сообщил о намерениях размещения криптооблигаций на белорусской бирже. Он отметил, что среди преимуществ криптобиржи в Белоруссии - доступ заемщика к инвесторам, которых нет на традиционных финансовых рынках. По его словам, размещение облигаций не увеличит размер госдолга республики.

Первая регулируемая криптобиржа была запущена в Минске в январе 2019 года, инвесторами торговой платформы для токенизированных биржевых активов Currency.com стали компания Larnabel Ventures российского предпринимателя Саида Гуцериева и компания VP Capital Виктора Прокопени.