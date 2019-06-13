РЖД планируют до июля отправить в ФАС предложения о тарифе на порожний пробег

КЕМЕРОВО, 13 июня. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) планируют повторно направить в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) предложения об изменении тарифов на порожний пробег вагонов до июля. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило.

"Конечно [собираемся направить предложения в ФАС]. Еще раз повторяю, нам надо решить задачу, как сделать так, чтобы вагоны работали эффективно. На самом деле у нас дедлайна нет, это зависит от нас, мы постараемся сделать это достаточно быстро, думаю, что до середины июля мы точно подготовим еще какие то дополнительные предложения", - сказал Шило.

Топ-менеджер добавил, что РЖД ждут предложений от Союза операторов железнодорожного транспорта.

"Пока получается, что работа проводится следующим образом: мы видим проблему, мы со стороны РЖД даем предложения, эти предложения обсуждаются, критикуются и отбрасываются, но в конечном итоге вагоны от этого лучше не используются", - заключил он.

Ранее РЖД направили в ФАС предложения о корректировке платы за порожний пробег вагонов. Тарифные предложения были возвращены в РЖД, поскольку не были оформлены в установленном порядке. В службе не раскрыли содержание предложений холдинга, сославшись на гриф "Коммерческая тайна".

Ранее глава компании Олег Белозеров говорил, что РЖД считают целесообразным увеличение тарифа на порожний пробег вагонов для повышения эффективности оборачиваемости и работы вагонного парка. При этом Союз операторов железнодорожного транспорта обращался к правительству с просьбой не повышать тариф для обычных полувагонов, предлагая в качестве альтернативы отменить льготные тарифы на порожний пробег инновационных вагонов.