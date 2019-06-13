ЦБ предписал банку "Восточный" досоздать резервы еще на 5 млрд руб.

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Банк России предписал банку "Восточный" досоздать резервы еще на 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, сообщили ТАСС в инвестиционном фонде Baring Vostok.

"Финансовое положение банка "Восточный" приближается к критическому, поскольку Центральный банк РФ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд руб. на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем "Юниаструм банка", - говорится в сообщении фонда.

С сентября 2018 года банк "Восточный" начислил около 24 млрд руб. резервов, из которых более 20 млрд руб. относится к корпоративным кредитам "Юниаструма".

При этом в Baring Vostok сообщили, что "фонды по-прежнему готовы целиком финансировать рекапитализацию банка "Восточный" на 5 млрд руб., предписанную ЦБ и согласованную между всеми акционерами еще в 2018 году, в случае если акционеры, представляемые компанией Finvision, не смогут или не захотят выделить на это средства".

Дело Калви

В 2017 году "Восточный" был присоединен к "Юниаструм банку" Артема Аветисяна. После слияния Baring Vostok через Evison Holdings стал владельцем 51,6% акций банка "Восточный", а "Финвижн Холдингс" (единоличным бенефициаром которого является Аветисян) - 32%. В феврале 2019 года СК РФ возбудил уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал основатель компании Baring Vostok Майкл Калви.

В пресс-службе "Финвижн Холдингс" ранее поясняли, что компания пыталась решить спор по исполнению колл-опциона в Международном коммерческом арбитражном суде (МКАС) при ТПП РФ, но Evison Holdings инициировала спор о выборе юрисдикции, чем заблокировала действия истца. Выбор российского суда для рассмотрения спора "Финвижн Холдингс" объясняет тем, что решения Лондонского международного арбитражного суда, в который обе компании обращались ранее, в отношении предмета спора являются неисполнимыми в РФ.

Baring Vostok ранее заявлял, что оппоненты фонда в коммерческом споре за контроль над банком "Восточный" любыми путями пытаются добиться полной остановки допэмиссии, которая была согласована с ЦБ в рамках плана оздоровления банка. Даже с учетом оспариваемого опциона дополнительная эмиссия при любой оценке лишает их контрольного пакета акций, говорили в фонде.

Несмотря на иски, Baring Vostok уведомил ЦБ о сроках выпуска акций и о готовности выкупить эмиссию в необходимом объеме, сообщал фонд.