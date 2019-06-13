Сергей Юрасов из ПАО "Ил" назначен директором по производству НПО "Энергомаш"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Сергей Юрасов, ранее занимавший должность заместителя гендиректора по производству ПАО "Авиастроительный комплекс им. С.В. Ильюшина", назначен директором по производству НПО "Энергомаш" (предприятие-разработчик ракетных двигателей). Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Энергомаша".

"Приказом генерального директора И.А. Арбузова директором по производству НПО "Энергомаш" назначен Сергей Юрасов", - говорится в сообщении.

Юрасов окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта по специальности "Судостроение и судоремонт". В 2012 году получил диплом Мастера делового администрирования (МВА) в Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е. Алексеева.

В начале своей трудовой деятельности он более 10 лет трудился в ОАО "ГАЗ". За время работы вырос от производственного мастера до заместителя технического директора, начальника сервисного центра ремонта и технического обслуживания оборудования. В 2004 году пришел работать в ОАО "УАЗ" техническим директором, затем исполнительным директором. В 2010-2012 годах занимал должность гендиректора. С 2012 года Юрасов стал вице-президентом по производству в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), позднее вошел в состав правления ОАК.

С 2018 года до нынешнего назначения работал заместителем генерального директора по производству ПАО "Авиастроительный комплекс им. С.В. Ильюшина".