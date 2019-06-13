Каждый третий держатель карты "Мир" не использует другие платежные системы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Каждый третий держатель карт "Мир" пользуется только этой платежной системой и не имеет карт других платежных систем, сообщается в пресс-релизе Национальной системы платежных карт (НСПК).

"Мы поставили себе стратегическую цель - стать неотъемлемой частью повседневной жизни россиян. И сегодня у каждого третьего пользователя наша карта является единственной в кошельке, он платит именно "Миром" и ему не нужна альтернатива", - сказал глава НСПК Владимир Комлев, чьи слова приведены в пресс-релизе.

По словам Комлева, на текущий момент в России выпущено более 60 млн национальных карт. При этом планомерно растет доля карт, выданных небюджетникам. Согласно последним данным, 44% карт "Мир" выпущено в рамках коммерческой эмиссии, 56% - приходится на бюджетную.

Помимо этого, в пресс-релизе отмечается, что в среднем держатель карты "Мир" совершает покупок более чем на 10 тыс. рублей в месяц, средняя сумма чека составляет 696 рублей, а среднее количество операций на одну активную карту - 14,3 в месяц.

Ранее Комлев заявлял, что карты "Мир" до конца 2019 года начнут принимать во всех странах ЕАЭС (в союз помимо России входят Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан), а также в Таджикистане и Узбекистане.

О карте "Мир"

Поводом для создания национальной платежной системы в России стало решение Visa и Mastercard в марте 2014 года остановить обслуживание платежных операций клиентов банка "Россия", СМП-банка и их "дочек" из-за санкций США. В декабре 2014 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).

Чтобы избежать повторения этого сценария, в том же 2014 году было создано акционерное общество НСПК, перед которым были поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. С 2015 года все операции по картам систем Visa и MasterCard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".