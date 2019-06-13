Цены на нефть в Нью-Йорке выросли на 3,21% после нападения на танкеры в Оманском заливе

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Цена на нефть на Нью-йоркской бирже в четверг выросла более чем на 3% после нападения на два танкера в Оманском заливе. Согласно информации на сайте биржи, к 11:15 (18:15 мск), цена барреля нефти с поставкой в июле выросла на 3,21% или на $1,64, до $52,78 за баррель.

Как отметила телекомпания CNN, комментируя ситуацию на бирже, накануне цена нефти упала почти на 4% до самого низкого уровня с конца января нынешнего года в связи с озабоченностью участников рынка по поводу избыточных запасов нефти в США. "Участников рынка беспокоит не столько то, как нападения на танкеры в Оманском заливе скажутся на поставках нефти, сколько риски, связанные с ростом напряженности в регионе и с возможностью новых атак", - привела телекомпания мнение аналитика нефтяного рынка Крейга Ирлэма из компании Oanda.

Два танкера загорелись в четверг в Оманском заливе после того, как подверглись, по данным агентства Reuters, торпедной атаке. Члены экипажа, среди которых были россияне, эвакуированы экстренными службами Ирана и доставлены в иранский порт Джаск.

Танкер Kokuka Courageous, зарегистрированный в Панаме и принадлежащий японской транспортной компании, перевозил метанол из Саудовской Аравии в Сингапур. Судно Front Altair, принадлежащее норвежской компании Frontline, под флагом Маршалловых Островов доставляло нефтехимическое сырье из ОАЭ на Тайвань.