Энергопотребление ПМЭФ-2019 выросло на 42%

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Потребление электроэнергии площадки КВЦ "Экспофорум", в котором 6-8 июня проходил Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), выросло на 42% по сравнению с аналогичным показателем ПМЭФ прошлого года, следует из сообщения организатора форума.

"В этом году было зафиксировано рекордное электропотребление площадки КВЦ "Экспофорум" - 11,7 МВт, что выше максимального потребления на ПМЭФ-2018 на 42% (8,25 МВт)", - говорится в сообщении. Для электроснабжения мероприятий форума на центральной площадке было задействовано 80 человек в составе 24 бригад и 18 единиц техники.

"Специалисты группы компаний "Россети" обеспечили бесперебойное электроснабжение объектов Петербургского международного экономического форума", - отмечается в релизе. Подготовка к проведению ПМЭФ-2019 осуществлялась в рамках функционирования регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения под руководством заместителя генерального директора - главного инженера компании "Россети" Андрея Майорова во взаимодействии с правительством Санкт-Петербурга и фондом "Росконгресс".

В форуме приняли участие более 19 тыс. человек из 145 стран мира, шесть глав государств.