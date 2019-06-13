В Лондоне подписали соглашения, призванные повысить статус российских инженеров в мире

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Два соглашения, призванные повысить статус российских инженеров как на родине, так и за рубежом, а также увеличить капитализацию российских публичных компаний за счет роста качества кадрового потенциала, подписаны в четверг в Лондоне. Торжественная церемония прошла в посольстве России в Великобритании, а свои подписи под документами поставил с одной стороны ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, а с другой - исполнительный директор старейшего и одного из наиболее авторитетных в Западной Европе объединения инженеров - Института материалов, минералов и горного дела (IOM3) Колин Чёрч.

Так, был подписан документ о признании Российской Национальной ассоциации горных инженеров региональным представительством IOM3.

Согласно условиям второго договора, британские горняки передадут своим российским коллегам эксклюзивные полномочия по аккредитации специалистов минерально-сырьевых компаний на статус "Профессиональный инженер" и "Привилегированный инженер". Таким образом, у экспертов Национальной ассоциации горных инженеров, в которую входят объединения горняков, строителей, химиков, геологов, а также работодателей нефтяной и газовой промышленности, появится возможность заниматься международной сертификацией и профессиональной регистрацией компетентных специалистов сырьевых компаний по лицензии IOM3.

Они будет оценивать уровень знаний и навыков сотрудников горной индустрии, и в случае подтверждения их квалификации IOM3 выдаст им соответствующий документ. В свою очередь британцы будут рекомендовать российским специалистам обращаться по вопросам аккредитации в Национальную ассоциацию горных инженеров.

Фактор фондового рынка

"Сегодняшний путь для стран с сырьевой экономикой по решению качества работы и производительности - введение нового показателя кадрового потенциала, который обеспечивает рабочие места, устойчивость развития, это сигнал университетам, которые готовят кадры для этого сектора", - сообщил российским журналистам после подписания Литвиненко.

"Суть состоит в том, что выпускник вуза получает практические навыки на производстве, работая там по своему профилю в качестве стажера два-три года. Затем предприятие командирует его на краткосрочные курсы при Центре компетенций, где он в течение месяца проходит обучение по программе "Профессиональные стандарты". После этого он сдает экзамен комиссии аттестованных экспертов Национальной ассоциации горных инженеров и получает сертификат на звание "Профессиональный горный инженер". Его имя вносится в международный реестр и признается во всех странах мира как документ, подтверждающий высокий статус его обладателя", - подчеркнул ректор Горного университета.

В итоге, по словам Литвиненко, появится возможность значительно улучшить оценку производительности, что в конечном счете будет иметь значение при листинге компаний на бирже. "Мы получим совершенно другое качество работы, иную оценку производительности, а фондовый рынок должен использовать результаты этой аттестации для того, чтобы четко определить кадровый потенциал той или иной публичной компании", - отметил Литвиненко, добавив, что компании будут заинтересованы в повышении производительности, доли работающих в них профессиональных специалистов.

"Это очень важно для системы, занимающейся подготовкой кадров, профильных университетов и горной отрасли, и горных компаний в целом. Это важно для устойчивости второй "ноги" устойчивости экономики, которой является фондовый рынок", - сказал он.

Взгляд из Лондона

Чёрч, в свою очередь, особо отметил роль горнодобывающей индустрии в обеспечении возрастающих потребностей человечества в ресурсах, необходимых для ежедневной жизни. "Мы работаем во времена беспрецедентных вызовов, которые стоят перед обществом: изменение окружающей среды, рост населения и доступность полезных ресурсов. Горное дело - важный сектор, который может стать решающим для разрешения этих вызовов, а горная индустрия необходима, чтобы поддерживать общество, обеспечивая им достойный образ жизни. В этой связи сотрудничество с Санкт-Петербургским горным университетом очень важно", - сказал он.