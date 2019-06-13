"Вымпелком" зафиксировал проблемы с доступом абонентов к сервисам Mail.ru Group

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Компания "Вымпелком" (бренд "Билайн") зафиксировала снижение скорости подключения своих абонентов к сервисам Mail.ru Group: "ВКонтакте", "Одноклассникам", "Юле", Delivery Club и другим. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора, отметив, что снижение скорости произошло вследствие отключения прямых каналов движения трафика между оператором и компанией.

В Mail.ru Group подтвердили ТАСС, что компания приостановила обслуживание специального выделенного прямого канала с "Билайном", но не уточнила, могло ли это привести к снижению скорости доступа к сервисам Mail.ru.

"10 июня "Билайн" зафиксировал ограничения доступа своих клиентов по России к "ВКонтакте". Скорость доступа к этому ресурсу упала в несколько раз, а у ряда клиентов могут наблюдаться отказы в доступе. При этом все системы и интерфейсы "Билайна" функционируют в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе.

По информации "Вымпелкома", 10 июня "Mail.ru в одностороннем порядке отключил упрощенную маршрутизацию - прямые каналы движения трафика между оператором и социальной сетью", в результате вместо прямой отдачи трафика он отправляется в Европу. Со своей стороны, в Mail.ru Group заявили ТАСС, что приостановка обслуживания специального выделенного прямого канала связи с "Билайном" произошла в результате того, что стороны не пришли к консенсусу по поводу цены за услуги СМС для пользователей сервисов Mail.ru.

"Полтора месяца назад "Билайн" в одностороннем порядке принял решение о повышении стоимости услуг СМС для наших пользователей в шесть раз. В процессе переговоров компромисса не было достигнуто, поэтому мы были вынуждены в рамках сокращения издержек на взаимодействие с этим оператором приостановить обслуживание специального выделенного нами прямого канала связи с "Билайном", о чем мы предупреждали наших партнеров", - объяснили свою позицию в компании, отметив, что "наличие прямых каналов между операторами не является необходимым условием для работы каких-либо сайтов".

Вместе с тем в "Вымпелкоме" подчеркнули, что корректировка тарифных условий на СМС в соответствии с текущими рыночными условиями коснулась ряда партнеров оператора, в том числе Mail.ru Group, при этом оператор считает, что проблемы с доступом носят технический характер. "Услуги СМС никаким образом не связаны с предоставлением доступа к "ВКонтакте". С технической точки зрения оборудование, задействованное для отправки СМС при использовании сервисов Mail.ru, абсолютно никак не связано с каналообразующим и маршрутизирующим оборудованием, используемым для доступа наших абонентов к ресурсам Mail.ru. "Билайн" незамедлительно проинформировал партнера и рассчитывает, что Mail.ru Group на своей стороне решит технические вопросы, которые привели к возникновению этой ситуации", - указали в "Вымпелкоме".

В свою очередь в Mail.ru Group подтвердили, что технические проблемы на стороне Mail.ru Group отсутствуют. "Убедиться, что у нас все работает, вы можете, перенеся свой номер к любому другому оператору", - добавили в компании.