Более 1,3 тыс. компаний примут участие в ЭКСПО в Харбине

ХАРБИН, 14 июня. /ТАСС/. Заявки на участие в VI Российско-китайском ЭКСПО, которое пройдет в Харбине с 14 по 19 июня, подали 1360 компаний, сообщили организаторы мероприятия.

"В этом году заявку на участие в VI Российско-китайском ЭКСПО, которое пройдет под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее", подали 1360 компаний из 34 стран и регионов мира. Площадь выставки составит порядка 86 тыс. кв. м, из которых 3267 кв. м отведено России", - говорится в сообщении.

Одну из крупнейших экспозиций - около 400 кв. м - представит Республика Саха (Якутия), которая наряду с китайской провинцией Гуандун станет одним из главных гостей ЭКСПО этого года. Власти Якутии планируют подписать ряд соглашений в сфере туризма, поддержки экспортных предприятий и строительства с партнерами из КНР, сообщили ТАСС в министерстве по внешним связям и делам народов региона.

Деловая и культурная программа

Как сообщило Министерство коммерции КНР, в ходе ЭКСПО и 30-й Харбинской международной торгово-экономической выставки пройдет много мероприятий и порядка 80% из них будет посвящено экономическим вопросам. Как ожидается, стороны обсудят вопросы торгового сотрудничества РФ и КНР, упрощения таможенных процедур, налогообложения, развития электронной торговли, а также взаимодействие российских и китайских банков, трансфер технологий и научно-технический потенциал двух стран.

Гостей ЭКСПО ожидает богатая культурная программа: Российско-китайская неделя обменов в области культуры и искусства, мероприятие "Чарующий Харбин", приуроченное к празднованию 70-й годовщины установления дипотношений между РФ и КНР, международная выставка живописи, неделя обменов в области спорта, фотовыставка, посвященная успехам сотрудничества китайской провинции Хэйлунцзян и РФ.

В дни проведения ЭКСПО, Харбинской выставки и в последующие несколько недель в городе состоятся культурно-туристический фестиваль на берегах реки Сунгари, серия мероприятий "Волжская усадьба", посвященных русской культуре, и фестиваль детского хорового пения. В Харбине также пройдут соревнования по лодочной гребле, спортивной ходьбе, запуску воздушного змея и волейболу. Кроме того, организаторы надеются на широкое внимание гостей выставки и города к фестивалю пива.

Участие регионов

Развитие торгово-экономического сотрудничества регионов России и провинций Китая станет основной целью проведения встреч, мероприятий деловой программы и работы экспозиционных площадок ЭКСПО. Как сообщила ТАСС первый заместитель председателя правительства Еврейской автономной области (ЕАО) Галина Соколова, свою продукцию на стенде смогут представить все желающие производители региона.

"Мы регулярно принимаем участие в Харбинской торгово-экономической ярмарке и это очень важно для нас, потому что с приграничной территорией - провинцией Хэйлунцзян у нас очень много… направлений развития. Мы в этом году впервые везем наш региональный экспортный центр, он создан на базе инвестиционного агентства, и это первая зарубежная миссия, в которой у нас будут принимать участие предприниматели, планирующие выводить свою продукцию на международные контракты", - сказала она.

Соколова добавила, что среди предпринимателей региона, участвующих в выставке, в основном сельхозпроизводители. "В основном это продукты питания, которые имеют большой спрос в Китае и идут под так называемой "зеленой маркой", - отметила собеседница агентства, добавив, что делегация ЕАО прежде всего заинтересована в достижении договоренностей по созданию предприятий по переработке сельхозпродукции на территории региона.

Делегация Приморского края намерена презентовать в Харбине режим электронной визы и развитие авиационных маршрутов для представителей провинций Хэйлунцзян и Гуандун, проект строительства крупного микрорайона "Радужный" в Уссурийске и туристический потенциал региона.

Вопросы сотрудничества китайских партнеров со всеми регионами Дальнего Востока намерены обсудить в Харбине представители Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ). "На полях форума запланированы встречи для обсуждения проектов в сфере марикультуры и рыбопереработки, фармацевтики, трансграничной электронной коммерции деревообработки, сельского хозяйства, освоения месторождений и разработки полезных ископаемых. 15 июня пройдет круглый стол по торгово-экономическому сотрудничеству Китая (Гуандун и Хэйлунцзян) и Дальнего Востока России", - рассказали ТАСС в пресс-службе агентства.

В ЭКСПО планируется также участие делегации полномочного представительства президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО), одной из целей которого станет усиление взаимодействия с КНР в гуманитарной сфере. Тюменская область представит на общем стенде УрФО экспортный, инвестиционный, научно-образовательный и туристский потенциал. "В рамках ЭКСПО планируется подписание трех меморандумов о сотрудничестве между Тюменским индустриальным университетом и вузами Харбина", - добавили в пресс-службе.

Свой павильон на ЭКСПО организует и Иркутская область. Она представит компании, работающие в сфере переработки природного лекарственного сырья, трав, производства экологически чистых изделий из дерева, продуктов питания. Как пояснили ТАСС в пресс-службе губернатора региона, иркутские производители, которые занимаются переработкой дикоросов - ягод, грибов, орехов - и лекарственных трав, получают гранты от правительства субъекта на приобретение оборудования и развитие новых производств, а их продукция пользуется спросом у китайских партнеров.

История ЭКСПО

Первое Российско-китайское ЭКСПО (25-я Харбинская ярмарка) состоялось в Харбине в 2014 году. В ней приняло участие около 11 тыс. человек, совокупный объем заключенных сделок превысил 3 млрд. долларов.

В 2015 году участниками ЭСКПО стали 1279 предприятий и организаций и около 10 тыс. человек, из них около 4 тыс. - из России. Объем подписанных соглашений составил около 5,5 млрд долларов.

Третье Российско-китайское ЭКСПО состоялось в 2016 году в Екатеринбурге: на выставку приехали более 2,3 тыс. китайских бизнесменов из 16 регионов КНР. Мероприятие посетили свыше 48 тыс. человек. По его итогам было подписано 28 соглашений на 53 млрд рублей.

IV ЭКСПО состоялось в июне 2017 года в Харбине, в нем приняли участие представители 74 стран и регионов, 1249 компаний выставили собственные стенды. Россия была представлена на выставке 75 компаниями, общая площадь российской экспозиции составила около 3,3 тыс. кв. метров.

В июле прошлого года ЭКСПО под девизом "Новый старт и новые возможности" прошло в Екатеринбурге.

В нем приняли участие 186 китайских предприятий из 15 провинций, а также десятки российских компаний. ЭКСПО посетили 42 тыс. человек, из которых 2 тыс. - китайские бизнесмены.