Московская ТПП подписала соглашение о сотрудничестве с бразильскими коллегами

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 июня. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве между московской торгово-промышленной палатой (ТПП) и российско-бразильской палатой по торговле, промышленности и туризму позволит развивать взаимодействие в наиболее передовых сферах. Такую оценку в беседе с ТАСС выразил в четверг президент базирующегося в Рио-де-Жанейро российско-бразильского предпринимательского объединения Жилберто Рамос.

"Речь идет об инновациях в технологической сфере, создании стартапов, локализации действующей цифровой платформы взаимодействия в форматах b2b, b2c московской ТПП в Бразилии", - пояснил Рамос некоторые детали подписанного днем ранее документа. По его словам, это позволит разработать полноценную систему мгновенных онлайн коммуникаций, что в свою очередь, как ожидается, приведет к росту количества новых сделок в ближайшей перспективе.

Бразильский бизнесмен с сожалением отметил, что предприниматели обеих стран пока еще уступают зарубежным коллегам в том, что касается использования передовых инструментов цифровой экономики. "Доля высокотехнологичных изделий в структуре товарообмена между Россией и Бразилией пока также невелика, большая его часть приходится на продукцию сельскохозяйственной отрасли", - подытожил он.

В рамках проходящего 12-14 июня Всемирного конгресса торговых палат в Рио-де-Жанейро организована совместная выставочная экспозиция ТПП РФ и правительства Москвы, посвященная презентации заявки на проведение аналогичного мероприятия в российской столице в 2023 году. Помимо этого, международная электронная площадка деловых предложений "Бизнес-маркет" московской ТПП участвует в финале конкурса на "Лучший нетрадиционный проект".

Товарооборот России и Бразилии в 2018 году, по данным ФТС, сократился по сравнению с 2017 годом на 3,6 п. п. и составил $5 млрд. При этом доля российского экспорта в нем выросла на 27,2 п. п., до $2,6 млрд, а импорт сократился на 22,8 п. п., до $2,4 млрд. Положительное сальдо для России составило $114,5 млн. В первом квартале 2019 года товарооборот снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,9 п. п.