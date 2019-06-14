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Правительство одобрило законопроект о доступности экологической информации

В ближайшее время он будет внесен в Госдуму

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российское правительство одобрило законопроект о доступности экологической информации, в ближайшее время он будет внесен в Госдуму, сообщает Минприроды России.

"На заседании правительства РФ одобрены законодательные инициативы Минприроды России, касающиеся совершенствования предоставления "экологической информации". Разработанный ведомством по поручению президента РФ и председателя правительства РФ законопроект представил министр Дмитрий Кобылкин", - говорится в сообщении.

В частности, изменения в закон "Об охране окружающей среды" вносятся в целях отнесения экологической информации к общедоступной, если иное не предусмотрено законодательством.

Принятие положений, содержащихся в законопроекте, позволит упростить доступ граждан и юридических лиц к экологической информации", - прокомментировал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

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