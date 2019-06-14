Рост промышленного производства в Китае составил 6%

ПЕКИН, 14 июня. /ТАСС/. Промышленное производство КНР за первые пять месяцев 2019 г. выросло в годовом исчислении на 6%. Об этом говорится в докладе, распространенном на пресс-конференции Государственного статистического управления страны.

Как следует из документа, данный показатель снизился по сравнению с периодом с января по апрель на 0,2 п.п.

Рост добывающих предприятий Китая составил 3,9%, обрабатывающих промышленных компаний - 5%, поставщиков электроэнергии, тепла, газа и воды - 5,9%, сектора передовых технологий - 9,4%.

В минувшем году китайская промышленность продемонстрировала увеличение темпов роста, которое составило 6,5%.

На протяжении нескольких лет динамика этого показателя ослабевала, однако два года назад выровнялась: в 2011 г. объем производства крупных предприятий КНР вырос на 13,9%, в 2012 г. - на 10%, в 2013 г. - на 9,7%, в 2014 г. - на 8,3%, в 2015 г. - на 6,1%, в 2016 г. - на 6%, в 2017 г. - на 6,6%.