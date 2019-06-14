В СКФО планируют снизить долги за газ за счет их реструктуризации и ремонта сетей

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Изношенность газовых сетей, устаревшее оборудование, а также неэффективная кадровая политика в некоторых газовых компаниях являются основными причинами роста задолженности за потребленный газ в ряде регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), рассказали ТАСС в газовых компаниях и властных структурах регионов Северного Кавказа. Чтобы сократить задолженность, газовики и чиновники планируют реструктуризировать долги, помогать малоимущим в оплате за газ и повышать эффективность управления отраслью.
Тема долгов на Северной Кавказе стала актуальна после того, как в январе 2019 года появилось сообщение о списании через суд многомиллиардного долга за газ населению Чечни. Газовики обжаловали решение, вышестоящий суд решение о списании отменил. Вместе с тем в конце весны в "Газпроме" сообщили, что просроченная задолженность за газ конечных потребителей СКФО в прошлом году выросла на 10,4% до 93,9 млрд рублей. При этом отмечалось, что, по данным на начало года, наибольший объем долга за газ - 68,6 млрд рублей - приходится на население округа, а теплоснабжающие организации задолжали "Газпрому" 15,8 млрд рублей.
Среди регионов Северного Кавказа лидируют в списке должников Дагестан, который на 1 января 2019 года должен за газ 46,1 млрд рублей, Чечня - 15,9 млрд, Кабардино-Балкария - 13,6 млрд.
Причины роста
Эксперты выделяют несколько причин роста долгов за газ в СКФО, это, в том числе безответственное отношение к оплате, ветхость газовых сетей, а также неэффективная кадровая политика. В Дагестане основная задолженность за газ приходится на население республики, сообщили ТАСС в министерстве промышленности и энергетики региона.
"Это связано, в том числе и с неэффективной кадровой политикой, проводившейся ранее при назначениях руководителей территориальных подразделений в муниципальных образованиях", - пояснили ТАСС в министерстве, добавив, что существуют и объективные причины, в том числе изношенность сетей и устаревшее оборудование.
В Ингушетии же считают, что основной причиной роста долгов за газ является "безответственность" абонентов. Гендиректор компании "Газпром межрегионгаз Назрань" Александр Троянов в беседе с ТАСС отметил: "если бы газ отключали, как отключают связь сотовые операторы, как только на счету абонента заканчиваются деньги, ситуация была бы другой".
Рост задолженности в Чечне обусловлен тем, что в республике не доведена до 100% актуализация абонентской базы и оснащенность приборами учета всех энергоресурсов в комплексе, сообщил ТАСС министр промышленности и энергетики региона Рустам Шаптукаев.
"Проблема снижения задолженности сводится к актуализации абонентских баз, то есть сокращению и полной ликвидации задвоенных счетов. Когда мы на 100% актуализируем абонентские базы, то просто вдохнем новую жизнь в топливно-энергетический комплекс. Также проблема изношенности сетей, в том числе и газовых, приводит к проблеме потери энергоресурсов", - сказал он.
По словам министра жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Ставропольского края Романа Марченко, краевые бюджетные и муниципальные организации своевременно оплачивают счета, а основная проблема - в работе с населением и управляющими компаниями. При этом он отметил, что в прошлом году из-за долгов частных компаний возникла угроза срыва начала отопительного сезона в Лермонтове, Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, Кочубеевском районе. Поставщик мог ввести ограничения, но ситуацию удалось урегулировать. "Мы научены таким опытом, сегодня первоочередная задача - войти в осенне-зимний период без особых проблем", - пояснил журналистам Марченко.
Контроль и меры
В Дагестане для обеспечения стопроцентной оплаты финансируемыми из республиканского и местных бюджетов предприятиями Минфин региона перечисляет дотации в опережающем порядке. Главы муниципальных образований и руководители бюджетных учреждений предупреждены о персональной ответственности за несвоевременную оплату за поставленные энергоресурсы. Также разрабатывается программа финансового оздоровления предприятий ЖКХ.
Кроме того, сменилось руководство компании "Газпром межрегионгаз Махачкала". Ее бывший гендиректор Владимир Анастасов был задержан 15 декабря 2018 года, ему предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Ранее глава Дагестана Владимир Васильев в интервью ТАСС сообщил, что задолженность региона за газ при Анастасове выросла на 8 млрд рублей. В министерстве промышленности и энергетики республики рассчитывают, что новому руководству компании удастся обеспечить полную прозрачность по сбору платежей.
В Чечне был принят ряд решений по замене руководителей ресурсоснабжающих организаций, в том числе в "Газпром межрегионгаз Грозный". "Эти кадровые решения позволили нам выйти на положительную динамику. Думаю, полугодие 2019 года мы закроем с хорошим балансом и будем выходить к заданным 100%. По части модернизации сетей газоснабжения реализуется инвестиционная программа "Газпрома", но не именно по ветхим сетям, которые существуют, а по перекладке межпоселковых газопроводов", - пояснил ТАСС Шаптукаев.
По словам министра промышленности и энергетики Чечни, в настоящее время в республике проводится инвентаризация. "Городские округа, районы, ресурсоснабжающие организации и судебные приставы взаимодействуют. Постараемся в этом году завершить инвентаризацию задолженности", - пояснил он.
Власти Карачаево-Черкесии оказывают поддержку тем предприятиям, которые не справляются с оплатой долгов, рассказали ТАСС в министерстве промышленности и торговли региона. "В этом году больше 400 млн рублей предусмотрено в качестве поддержки по выпадающим доходам", - уточнили в министерстве. В Северной Осетии главам районов поручено подготовить графики реструктуризации погашения долгов и обратиться с этой просьбой к руководству ресурсоснабжающих организаций. Глава республики Вячеслав Битаров также поручил, чтобы по итогам первого полугодия организации, которые финансируются из республиканского и местных бюджетов, полностью рассчитались за поставки газа и электроэнергии.
В Кабардино-Балкарии, по словам первого зампреда региона Владимира Болотокова, компания "Газпром межрегионгаз Нальчик" и предприятия теплоэнергетического комплекса республики активизировали претензионно-исковую работу, ежемесячно проводят инвентаризацию абонентской базы.
Списание долгов
Малоимущим предоставляется возможность реструктуризировать свой долг и погашать его поэтапно. Так, в Ингушетии за последние годы для удобства абонентов были дополнительно открыты абонентские пункты. "Мы готовы выслушать человека и пойти ему навстречу, если у него действительно возникли временные финансовые затруднения. Чтобы людям было удобнее платить за потребленный газ, мы стараемся становиться для них ближе территориально", - сказал ТАСС Троянов.
В Кабардино-Балкарии с малоимущими семьями, имеющими задолженность за потребленный газ. "Газпром межрегионгаз Нальчик" заключает соглашения о реструктуризации задолженности. В компании пояснили, что для заключения такого соглашения собственнику домовладения необходимо обратиться с паспортом и письменным заявлением в территориальный участок или абонентский пункт по месту жительства.
Как сообщил ТАСС министр промышленности и энергетики Чечни Рустам Шаптукаев, в регионе выделяется несколько сотен миллионов рублей на субсидирование оплаты коммунальных услуг, а глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно оказывает помощь малоимущим в части оплаты за них коммунальных услуг.