В СКФО планируют снизить долги за газ за счет их реструктуризации и ремонта сетей

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Изношенность газовых сетей, устаревшее оборудование, а также неэффективная кадровая политика в некоторых газовых компаниях являются основными причинами роста задолженности за потребленный газ в ряде регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), рассказали ТАСС в газовых компаниях и властных структурах регионов Северного Кавказа. Чтобы сократить задолженность, газовики и чиновники планируют реструктуризировать долги, помогать малоимущим в оплате за газ и повышать эффективность управления отраслью.

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Тема долгов на Северной Кавказе стала актуальна после того, как в январе 2019 года появилось сообщение о списании через суд многомиллиардного долга за газ населению Чечни. Газовики обжаловали решение, вышестоящий суд решение о списании отменил. Вместе с тем в конце весны в "Газпроме" сообщили, что просроченная задолженность за газ конечных потребителей СКФО в прошлом году выросла на 10,4% до 93,9 млрд рублей. При этом отмечалось, что, по данным на начало года, наибольший объем долга за газ - 68,6 млрд рублей - приходится на население округа, а теплоснабжающие организации задолжали "Газпрому" 15,8 млрд рублей. Среди регионов Северного Кавказа лидируют в списке должников Дагестан, который на 1 января 2019 года должен за газ 46,1 млрд рублей, Чечня - 15,9 млрд, Кабардино-Балкария - 13,6 млрд. Причины роста Эксперты выделяют несколько причин роста долгов за газ в СКФО, это, в том числе безответственное отношение к оплате, ветхость газовых сетей, а также неэффективная кадровая политика. В Дагестане основная задолженность за газ приходится на население республики, сообщили ТАСС в министерстве промышленности и энергетики региона. "Это связано, в том числе и с неэффективной кадровой политикой, проводившейся ранее при назначениях руководителей территориальных подразделений в муниципальных образованиях", - пояснили ТАСС в министерстве, добавив, что существуют и объективные причины, в том числе изношенность сетей и устаревшее оборудование. В Ингушетии же считают, что основной причиной роста долгов за газ является "безответственность" абонентов. Гендиректор компании "Газпром межрегионгаз Назрань" Александр Троянов в беседе с ТАСС отметил: "если бы газ отключали, как отключают связь сотовые операторы, как только на счету абонента заканчиваются деньги, ситуация была бы другой".

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